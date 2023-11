Tahmini Okuma Süresi: dakika

Romanya’nın Galati kentinde düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası sona erdi. Çorumlu antrenör Eren Murat Güngör’ün de antrenör olarak yer aldığı Türk Milli Takımı, şampiyonluk ipini göğüslerken, Osmancık Koyunbaba Badminton Spor Kulübü’nün Çorumlu sporcusu Mehmet Can Töremiş de takım şampiyonluğundan sonra tek erkeklerde ve karışık çiftlerde altın madalyanın sahibi oldu.

TEKLERDE İPİ ÇOK RAHAT GÖĞÜSLEDİ

Mehmet Can Töremiş, takım müsabakalarında ortaya koyduğu performansla kazanılan şampiyonluğa sağladığı büyük katkıdan sonra ferdi müsabakalarda da fırtına gibi esti. Tek erkeklerde, elemelerde karşılaştığı tüm rakiplerini yenen Töremiş, finalde Romen sporcu Luca Pandele ile eşleşti. Ev sahibi ülkenin sporcusu karşısında ilk seti 21-12, ikinci seti ise 21-16 alan Mehmet Can Töremiş müsabakayı 2-0 kazanarak Balkan Şampiyonu oldu.

KARIŞIK ÇİFTLERDE DE ŞAMPİYON

Mehmet Can Töremiş, karışık çiftlerde de ülkemize altın madalya kazandırdı. Samsun Büyükşehir Belediyespor Kulübü’nden Aysu Arslan ile birlikte madalya mücadelesi veren Mehmet Can Töremiş, üstün performansını sürdürdü. Töremiş-Arslan çifti, Romen rakipleri Luca Danele-Denisa Muscela çiftini çekişmeli geçen finalde 2-1 yanarak Balkan şampiyonluğunu kazandılar. Mehmet Can Töremiş böylece takım şampiyonluğu, tek erkekler ve karışık çiftlerde ülkemize üç altın madalya kazandırmış oldu.

KATKI SAĞLAYANLARATEŞEKKÜR

Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve antrenörü Barış Boyar, Balkan şampiyonasında üç altın madalya kazanan sporcuları Mehmet Can Töremiş’i tebrik ederken, desteklerinden dolayı AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Cebeci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Federasyon Başkanı Ercan Yıldız ve yönetimine teşekkür etti.