Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Mehmet Akif Ersoy İllerarası Tekvando Turnuvası 3-4 Haziran tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya Çorum’un yanı sıra Giresun, Ordu, Amasya, Rize, Trabzon, Bolu ve Samsun olmak üzere 8 ilden toplam 300 sporcu katıldı. Çorum Belediye Spor Kulübü’ndan 150 sporcu 51 kategoride madalya mücadelesi verdi. Çorumlu tekvandocular 26 kategoride birincilik kürsüsüne çıkarken, 21 kategoride ikinci, 28 kategoride de üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı.

Takımlar genel klasmanda ise Çorum Belediye Spor Kulübü’nden oluşan Çorum takımı kızlarda ve erkeklerde 4 birincilik kupası alırken, 4 ikincilik, ve 2 üçüncülük kupası almayı başardı.

Turnuva sonunda açıklamalarda bulunan Karate İl Temsilcisi Samet Türe, Çorum’un bu önemli turnuvaya ev sahipliği yapmasından dolayı da mutlu olduklarını ifade ederken, katkılarından dolayı Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.