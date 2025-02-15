Lokanta ve restoranlardaki fiyat artışları sık sık gündeme gelirken, TBMM Lokantası'nın menüsünde yer alan yemek fiyatlarının piyasanın çok altında kaldığı görüldü. 8 kişilik bir grup, Meclis'teki lokantada çorba, kuzu şiş, köfte, salata ve tatlı yedi ve toplamda 1082 lira hesap ödedi.

TBMM LOKANTASI'NDA GÜNCEL FİYATLAR

Sözcü'de yer alan habere göre, Meclis Lokantası'na öğle yemeğine giden 8 kişilik bir grup, 4 Mevsim Salatası, 2 Brokoli Çorbası, 4 Fıstık Şöleni, 2 Püreli Hasan Paşa Köftesi, 1 Izgara Köfte, 2 Kahveli Mus, 2 Kuzu İncik Keşkekli, 2 Kuzu Şiş ve 1 Zeytinyağlı Antalya Piyazı siparişi verdi. Hesap 1082 lira gelirken, 8 kişilik garson hizmeti (Kuver) için de kişi başı 6 lira ücret alındı.

İşte TBMM Lokantası'nda 2025 güncel yemek fiyatları:

Mevsim Salata: 24 lira

Brokoli Çorba: 12 lira

Fıstık Şöleni: 18 lira

Hasan Paşa Köfte: 66 lira

Izgara Köfte: 160 lira

Kahveli Mus: 18 lira

Kuzu İncik Keşkekli: 72 lira

Kuzu Şiş: 175 lira

Bu durum, sosyal medyada çeşitli tepkilere neden oldu. Vatandaşlar, yüksek enflasyon ve artan fiyatlar karşısında zorlandıkları bir dönemde, TBMM Lokantası'ndaki bu uygun fiyatları eleştiriyor.