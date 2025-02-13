Ramazan ayına sayılı günler kala, çarşı pazarda fiyat artışları gözleniyor. Marketlerde süt ve süt ürünleri ile paketli bakliyat gruplarında geçen aya göre yüzde 5 ile 7 arasında etiket değişiklikleri gözleniyor. Bunun dışında; et, paketli işlenmiş ürün ile meyve ve sebze gruplarında bir fiyat değişikliği görünmüyor. Ancak iftar menüleri, erzak kolileri ve pide fiyatları cep yakacağa benziyor.

RAMAZAN KOLİLERİNE YÜZDE 70 ZAM

Türkiye gazetesinin haberine göre; zincir marketlerde satışa sunulan ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Koli içeriklerinde büyük bir değişiklik olmazken, geçen yılki paketlerdeki bazı markaların değiştiği, bazı ürünlerde ise kilogram farkı olduğu görüldü. En düşük ramazan kolisi 234 liradan başlayıp, 1.440 liraya kadar çıkıyor.

Ekmek fiyatlarında zam tartışmaları sürerken, ramazan pidesinin de bu yıl yüzde 30 zamlanacağı ifade edildi. Henüz resmî makamlardan bir açıklama yapılmadı ancak fırıncı esnafı fiyatın artacağını ifade ediyor.

DIŞARDA İFTAR LÜKS OLDU

Dışarıda iftar yapmayı planlayanlar için de fiyatlar geçtiğimiz yıla göre oldukça yüksek. Ortalama bir restoran menüsünde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir fiyat artışı görülürken, lüks mekânlarda bu oran yüzde 70’e kadar çıkabiliyor. Esnaf lokantalarında iftar menüsü 400-500 lira arasında değişirken, standart restoranlarda bu fiyat kişi başı 750 liradan başlıyor. Biraz daha lüks mekanlarda 1.000 lira ile 1.500 lira arasında menü fiyatları görülürken, İstanbul’da Boğaz hattındaki lüks otellerde menü fiyatları kişi başı 4-5 bin lirayı buluyor.

EN UCUZ HURMA 450 LİRA

Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma fiyatlarında da artış gözlendi. Geçen yıl 350-450 lira arasında değişen hurma fiyatları bu yıl 450 lira ile 700 lira arasında satılıyor.

