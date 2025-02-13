Türkiye’de yalnızca bazı referans merkezlerinde kullanılan bu ileri teknolojik sistem, hastanedeki uzman hekimlerin robotik cerrahi pratiklerini geliştirecek ve cerrahi uzmanlık öğrencilerine deneyim kazandıracak.

Da Vinci robotik sistemlerinin hastaneye kurulumu sonrası gerçekleştirilen tanıtım ve eğitim programına İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Demirbaş ve Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım katıldı.

“ULUSAL GÖRÜNÜRLÜK VE EĞİTİM

HASTANESİ OLMA HEDEFİMİZİ PEKİŞTİRİYOR”

Tanıtım sunumu öncesinde konuşan Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemleri’nin hastaneye kazandırılmasının, hastanenin ulusal anlamda görünürlük ve eğitim alanında saygın bir konum elde etme vizyonunun bir göstergesi olduğunu belirtti. Başhekim Komut, hastanenin işlem çeşitliliği ve yüksek işlem hacmiyle benzer merkezlerden ayrıştığını vurgulayarak, sistemin gelecekteki genişletilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ile ortak çalışmalar yapılacağını ifade etti.

“TIPTA DEVRİM NİTELİĞİNDE YENİLİK”

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ise konuşmasında, cerrahinin tarihsel gelişimi ve robotik sistemlerin tıptaki devrim niteliğindeki yenilikleri nasıl şekillendirdiğini ele aldı. Da Vinci robotik sistemlerinin bu yeniliklerin cerrahi açıdan en ileri ürünü olduğunu vurgulayan Zehir, hastanedeki cerrahi kadronun bu sistemleri kullanabilecek donanıma sahip olduğunu belirtti.

SİMÜLASYON PRATİĞİ VE EĞİTİM SÜRECİ BAŞLADI

Tanıtım ve eğitim sunumunun ardından, Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir ve katılımcılar, sistemi yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Simülasyon pratiğine katılan İl Sağlık Müdürü Zehir, Da Vinci sistemini kullanması planlanan başta Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi ve Kalp ve Damar Cerrahisi bölümleri olmak üzere, programdaki öğretim üyelerine ve uzmanlık öğrencilerine teşekkür etti.

Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi’nin simülasyon uygulaması, tüm cerrahi kliniklerin kullanımına açık olacak.

Editör: Haber Merkezi