Berat Kandili’nin İslam dünyasının en önemli günlerinden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aşgın “Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Ramazan Ayı’nın müjdecisi Berat Kandili’ni idrak etmekteyiz. Hayat yolculuğumuzun en bereketli duraklarından biri olan Berat gecesi, Yüce Mevla’nın lütuf ve mağfiretiyle tecelli ettiği, rahmet kapılarını ardına kadar açtığı müstesna zamanlardandır.

Kalpleri manevi huzur ikliminde buluşturan, özünde kurtuluş, af ve arınma gibi anlar barındıran Berat Kandili, tüm insanlığa karşı sorumluluklarımızı hatırlamamız için büyük bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle milletimizin ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni canı gönülden tebrik ediyorum. Mübarek Berat gecemizin, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesine ve mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının dinmesine vesile olmasını diliyorum. Leyle-i Berat'ımız mübarek olsun” ifadelerine yer verdi.

Editör: KEMAL YOLYAPAR