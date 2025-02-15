Çorum Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları çerçevesinde düzenlenen 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri, 25-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek.

25 Şubat Salı günü Bedesten’de saat 12.00’de “Kadın El Emeği Ürünleri Satış Standı”nın, saat 14.00’de ise Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’nde “Çorumlu Kadın Ressamlar” Sergisi açılacak.

26 Şubat Çarşamba günü ise saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda Azerbaycan Devlet Sanatçısı Turan Manafzade ve Yedi Güzel konseri kadınlarla buluşacak.

27 Şubat Perşembe günü Buhara Kültür Merkezi’nde saat 14.00’de “Geçmişten Günümüze Kadın Elbise Tasarım Yarışması” yapılacak. Yazar Dilek Cesur 27 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda “Kadın Başına Başarmış Kadınlar" konulu konferans verecek.