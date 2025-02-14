Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz’ın eniştesi (halasının eşi), Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Mehmet Solmaz (85) Ankara’da vefat etti.

İki yıl önce hayata veda eden Döndü Solmaz’ın eşi, Süheyla, Sema, Selma ve Abdullah Solmaz’ın babaları olan Mehmet Solmaz’ın cenazesi, saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda İsmail Güçlü’nün gülbengleri eşliğinde düzenlenen Hakka yürüme ve rızalık alma erkanının ardından Çorum merkeze bağlı Gökçepınar Köyü'nde toprağa verildi.

Cenaze törenine; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez ilçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, Laçin İlçe Başkanı Uğur Türkmen, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, il genel meclisi üyeleri, belediye meclisi üyeleri, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Temsilcisi Hacı Odabaş, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, önceki dönem İl Başkanı Cengiz Atlas, Kale Mahallesi Muhtarı Dudu Sir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Merhume Döndü Solmaz, Prof. Dr. İlker Solmaz ve Av. Dinçer Solmaz’ın babaları, CHP’nin eski efsane il başkanlarından, merhum Av. Cemal Solmaz’a böbreğini veren ablasıydı.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi