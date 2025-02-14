Eczacı Salim Duray Baykara, bobinajci Salih Güray Baykara ve bobinajci Salim Baykara’nın anneleri olan Necla Baykara bir süredir rahatsızlığı nedeni ile Özel Elitpark Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi görüyordu. Baykara yapılan tüm müdahalelere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Necla Baykara’nın cenazesi Akşemseddin Camii’nde Cuma Namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye acılı aile ve sevenleri ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi