Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’in indirildiği Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan geceyi, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahî af ve mağfirete nail olmak için Berat Kandili’ni kutladı.

12 Ocak'ta başlayan mübarek “üç aylar”ın ikincisi olan Şaban ayının 15'inci gecesine denk gelen ve İslam'a göre günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına gelen Berat Kandili nedeniyle Çorum’da da İl Müftülüğü tarafından Muradı Rabi Ulucami’de özel program düzenlendi. Kuranı kerim tilaveti, ilahiler ve mevlidi şerif ile süslenen programda yatsı namazı öncesi kürsüye çıkan din görevlileri verdikleri vaazda Berat gecesinin öneminden bahsetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi İbrahim Doğan’ın da sohbeti ile renklenen geceye Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak başta olmak üzere yüzlerce vatandaş katıldı.

Ellerin af ve mağfiret için semaya yükseldiği Beraat Kandili gecesinde namaz sonrası cemaate Çorum Belediyesi’nce cemaate ikramda bulunuldu.

Editör: Haber Merkezi