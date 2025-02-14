Çorum Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu tarafından Solo Konser düzenleniyor.

Çorum Belediyesi, kültür-sanat etkinliklerine bir yenisini daha ekliyor. Belediye, Türk Sanat Müziği sevenler için özel bir “Solo Konseri” düzenledi. Çorum Belediyesi TSM Topluluğu'nun sahne alacağı etkinlik yarın (15 Şubat 2025 Cumartesi günü) saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Türk Sanat Müziği'nin eşsiz eserlerinin seslendirileceği konser, müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak. Konsere tüm Çorum halkı davet edildi.

Editör: Haber Merkezi