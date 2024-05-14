Önceki gün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Çorum’u çevreleyen tepeleri beyaza bürüdü.

Çorum merkez, İskilip ve Oğuzlar ilçeleri başta olmak üzere birçok ilçe ve köye kar yağarken, yaz ayları beklenirken soğuk ve karlı hava ile karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

Çorum merkezinde yaşanan soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz yönde etkilerken, yüksek kesimlerde ise sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın aralıklarla etkili olduğu bölgelerde bazı alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Köylerde yeşil alanlar ile ağaçlar kar altında kaldı.

Editör: Haber Merkezi