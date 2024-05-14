Başkan Aşgın ve beraberindeki heyetin hafta sonuna kadar Güney Kore'de bulunacağı, Belediye Başkanlığına ise Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat'ın vekalet ettiği öğrenildi.

Çorum Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında, Çorum’un kardeşi Güney Kore Gimhae şehrine Başkan, 2 Başkan Yardımcısı ve 1 Müdür ziyaretinin belediye bütçesinden karşılanması için yurtdışı görevlendirme yapılması kararı oy çokluğu ile çıkmıştı.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi'nin 2017 yılında imzalanan protokolle Gimhae ve Çorum Belediyeleri arasında kültürel alışverişe katkı sağlamak, turizm değerlerini tanıtmak, tarih ve kültür üzerine bilimsel çalışmalar yaparak bu iki şehir arasındaki dostluğun geliştirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.

Editör: SELDA FINDIK