45. Bölge Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayarak basının önemine değindi.

Bireylerin doğru ve tarafsız bilgiye erişim hakkının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak kabul edildiğini hatırlatan Ecz. Erol Afacan, bu kapsamda 3 Mayıs’ın Dünya Basın Özgürlüğü Günü olarak bu temel hakkın önemini hatırlamak ve hatırlatmak için tüm dünyada kutlandığını söyledi.

Basın özgürlüğünün sadece gazetecilerin değil, tüm toplumun özgürlüğü olduğunu dile getiren Afacan mesajında şu görüşlere yer verdi. “Haber alma hakkı, bireyin bilgi edinme, düşünme ve karar verme süreçlerinde temel bir ihtiyaçtır. Ancak bu hakkın anlamlı olabilmesi, basının tarafsız, bağımsız ve doğru habercilik ilkeleri çerçevesinde görev yapabilmesiyle mümkündür.

Doğru habercilik, yalnızca gerçeği aktarmakla kalmaz; aynı zamanda toplumda güven, şeffaflık ve adalet duygusunun yeşermesine katkı sunar. Tarafsız habercilik anlayışı ise, hiçbir kişi, kurum ya da görüşün etkisi altında kalmadan yalnızca halkın haber alma hakkını önceleyen bir duruşu ifade eder.

Bugün, dünyada ve ülkemizde basın emekçilerinin maruz kaldığı baskılar ve sansür girişimleri, basın özgürlüğünün ne denli değerli ve korunması gereken bir hak olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir.

Unutulmamalıdır ki, özgür basın, özgür toplumun sesidir. Ve basın özgürlüğü, ancak doğru, tarafsız ve etik habercilik anlayışıyla var olabilir. Bu anlamlı günde; özgürce haber yapabilen, doğru bilgiye ulaşmamızı sağlayan tüm basın emekçilerinin 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutluyor, özgür, bağımsız ve tarafsız basın ilkesinden asla vazgeçilmemesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Basın özgür değilse, toplum da özgür değildir. Özgür basın, özgür bireyin sesidir. Gerçeği yazan kalem, geleceği aydınlatır.”

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ