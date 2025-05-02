İsrail'in Filistin ve Gazze'de zalimlikleri devam ederken, Çorum’da yürekleri ısıtan bir yardım örneği yaşandı. Hayırsever bir iş adamı, şahsına ait aracını, satışa sunularak elde edilecek gelirinin tamamını Gazze’deki mazlumlara ulaştırılması üzere Hayrat İnsani Yardım Derneği’ne bağışladı.

Duygulu anların yaşandığı araç devri sırasında konuşan iş insanı “7 Ekim’den bu yana doğru düzgün çocuklarıma bile sarılamıyorum. Onlara sarılırken aklıma Gazze’deki çocuklar geliyor. Geceleri uyuyamıyorum, haberlerde gördüğüm manzaralar gözlerimi yaşartıyor. Ne yapabilirim, nasıl bir faydam dokunabilir diye sürekli düşünüyorum. Elimden fazla bir şey gelmiyor ama bari bu aracım satılsın ve bedeli Gazze’deki kardeşlerimize ulaşsın istedim” dedi.

Hayrat Vakfı Çorum İl Başkanı Raif Korkmaz, Hayrat Yardım Derneği adına aracı teslim aldı. Korkmaz, aracı teslim alırken yaptığı konuşmada, “Peygamberimizin ‘Bir kötülük gördüğünüzde onu elinizle düzeltin. Buna gücünüz yetmezse dilinizle düzeltin. Ona da gücünüz yetmezse kalben buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir.’ hadisini hatırlattı.

Bu hadisi açıklayan âlimlerin, ‘Eliyle düzeltmek devletin, diliyle düzeltmek âlimlerin, kalben buğz etmekse halkın vazifesidir’ sözünü aktaran Korkmaz, şöyle devam etti: “Cenab-ı Hak bizlere, sadece kalbimizle değil elimizle de yardım edebileceğimiz, devletimizin öncülüğünde Gazze’deki zulmün sona ereceği günleri nasip etsin. O günler gelene kadar dilimizle anlatmaya, kalbimizle destek olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı bağışla Gazze’ye Çorum’dan bir kardeşlik eli daha uzanmış oldu.”

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da törene katılarak hayırsever iş adamını bu örnek davranışından dolayı tebrik etti. Başkan Aşgın, “Bu tür davranışlar, gerçek insanlığın ve kardeşliğin göstergesidir. Allah razı olsun.” dedi.

Araç teslimi, yapılan dualar ve hayır dilekleriyle tamamlandı.

Hayrat İnsani Yardım Derneği, bu tür yardımların Gazze’deki kardeşlerimiz için bir umut ışığı olduğunu belirterek, desteklerin artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ