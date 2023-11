Tahmini Okuma Süresi: dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Masa Tenisi İl Temsilciliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nda heyecan sona erdi.

64 sporcunun katılımı ile Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalar minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler (kız-erkek) olmak üzere 5 kategoride yapıldı.

Masa Tenisi İl Temsilcisi Aytaç Taşaner'in koordinatörlüğünde gerçekleşen müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik alt kızlar: 1.Öykü Deniz Erkoç, 2.Eylül Ece Becer, 3.Elif Su Erkoçak, 4.Nehir Kekillioğlu.

Minik alt erkekler: 1.Ahmet Aziz Yetim, 2.Şehmuz Kaplan, 3.M.Eymen Solak, 4.Y.Eymen Tetik.

Minik bayanlar: 1.Burcu Asel Tuncer, 2.Derin Mülazım, 3.Meryem Kasatura, 4.Elif Nur Koç.

Minik erkekler: 1.Ali Said Akdoğan, 2.Canberk Sevindik, 3.Buğra Han Dursun, 4.Tunay Deniz Sakınç.

Küçük kızlar: 1.Öykü Çisem Tüzün, 2.Eylül Ece Becer, 3.Elif Su Erkoçak, 4.Meryem Kasatura.

Küçük erkekler: 1.Buğra Han Dursun, 2.Göktuğ Biçer, 3.Osman Deve, 4.Tunay Deniz Sakınç.

Yıldız kızlar: 1.Elizan Başar, 2.Derin Mülazım, 3.Öykü Çisem Tüzün, 4.Burcu Asel Tuncer.

Yıldız erkekler: 1.Ali Said Akdoğan, 2.Canberk Sevindik, 3.Şeymuz Kaplan, 4.Utku Übük.

Genç kızlar: 1.Betül Dikici, 2.Kübra Yılmaz, 3.Merve Akbaba, 4.Satı Gül Yıldırım.

Genç erkekler: 1.Ali Toprak Erkoçak, 2.Mehmet Can Boztepe, 3.Umut Apaydın, 4.Burak Doğan.

Büyük kızlar: 1.Semra Gündüz, 2.Alev Yaman, 3.Burcu Yıldırım, 3.Hatice Yıldırım.

Büyük erkekler: 1.Metin Bekar, 2.Abdullah Gürbüz, 3.Mesut Kuşgöz, 4.Arda Kekillioğlu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.