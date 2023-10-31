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Çorum Belediyesi, Çorum'a yen bir spor tesisi daha kazandırıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'ın daha önce sözünü verdiği projelerden birisi olan Masa Tenisi Eğitim Merkezi'nin temeli atıldı. Başkan Aşgın, Ulukavak Mahallesi Tekceviz 12.'inci Sokak'ta yapılan yapımına başlanan Masa Tenisi Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.



ÇORUM'U

SPOR KENTİ

YAPMANIN

GAYRETİNDEYİZ

Çorum'u spor kenti yapmanın gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Başkan Aşgın "Nizami futbol sahaları, semt sahaları, yüzme havuzları, spor salonları, güreş eğitim merkezi gibi birçok farklı alanda sporun altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları hayata geçirdik. Çorum Belediyesi olarak, Süper Lig'de kadın ve erkek masa tenisinde takımımız var. Bu branşta sporcularımız büyük başarılara imza atıyor ve milli takımda ülkemizi temsil ediyorlar. Bu anlamda, Masa Tenisi Eğitim Merkezi bizim için önemli bir proje" dedi.



SPOR TOTO'DAN

10 MİLYON LİRA

Masa Tenisi Eğitim Merkezi projesiyle ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, "Tesisimiz 2.500 metrekare arsaya inşa edilecek ve 710 metrekare kapalı alana sahip olacak. Soyunma odaları, duş kabinleri, idari birimler ve salon kısmıyla beraber bir salon inşa ediyoruz. 9 ay içerisinde tamamlayarak açılışını gerçekleştireceğiz. 18 Milyon TL'lik projenin 10 milyon TL'si için Spor Toto ile sözleşme yaptık. Kalan kısmıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.