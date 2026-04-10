Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Saraybosna dönüşü, Vakıf 19’un ABB Konferans Salonu Fuaye Alanı’nda düzenlediği “Hattuşalı Hititler Başkent’te” konulu plastik sanatlar sergisini, eşi Nursel Yavaş’la birlikte ziyaret etti.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, bu serginin, Belediye’de açılan ilk plastik sanatlar sergisi olduğunu belirtirken, sanatçıların görüş ve değerlendirmelerini, isteklerini içeren yazılarının yer aldığı kitapçığı Başkan Yavaş’a sundu.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu uygarlıklarının büyük önem taşıdığını, Hitit uygarlığının da daha görünür hale gelmesi gerektiğini belirterek, bu doğrultuda elinden gelen çabayı göstereceğini söyledi.

Sergiyi, Çorum’un önceki valilerinden Hüseyin Poroy ve ABB Meclis Başkanvekili, hemşehrimiz Ertan Işık da gezdi.