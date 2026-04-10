Kadın girişimciliğini desteklemek ve ekonomik hayatta daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Halkbank Üreten Kadınlar Programı, Çorum TSO ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildi.

Yoğun katılımın sağlandığı programda, Rüzgar Mira Okan tarafından ’’Lider Duruşu ve Kişisel Marka Yönetimi’’, Nuri Murat Avcı tarafından ‘’Girişimcilik 101‘’ ve Gizem Aydoğmuş tarafından “Nöropazarlama Odağında Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyada Marka olmak” konulu eğitimler verildi.

Programda açılış konuşması yapan Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanı Didem Dilara Alp; “Kadınların üretime katılımı yalnızca ekonomik kalkınmayı değil, toplumsal gelişimi de doğrudan etkiliyor. Halkbank olarak kadın girişimcilerimizin yanında olmaya, onların hayallerini gerçeğe dönüştürmelerine destek vermeye devam ediyoruz.” dedi.

TOBB Çorum KGK Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca ise, "Girişimcilik sadece ekonomik bir faaliyet değil aynı zamanda bir cesaret işidir. Kadın Girişimciler olarak bizler, üretimin, yeniliğin ve kalkınmanın kalbindeyiz. Kadının olduğu her ortamda üretim artıyor, kalite yükseliyor, toplum değişiyor. TOBB çatısı altında kurduğumuz bu güçlü dayanışma ağıyla, bölgemizde kadın emeğini daha görünür hale getirmek için çalışıyoruz.” ifadesini kullandı. Yarımca, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ile Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan’a da teşekkür etti.

Panelist olarak, Halkbank Girişimci Bankacılık Daire Başkanlığı Kadın Girişimci Bölüm Müdürü Yasemin Dayı, Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Rümeysa Okumuş ve KOSGEB İşletme Destekleri Dairesi Başkanlığı Kobi Uzmanı Merve Yener, üreten kadınlara verdikleri destekler konusunda bilgi sundular.