ORKASİFED (Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu) Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Semrin Kaleli, çalışma arkadaşları ile birlikte, İstanbul’da TÜSİAD Başkanı Ozan Diren’i ve TÜRKONFED Başkanı Süleyman Süleyman Sönmez ile Başkan Yardımcısı Emine Erdem’i ziyaret ederek 5 Haziran’da Çorum’da düzenleyecekleri “Kalkınma Zirvesi” ile ilgili görüşmelerde bulundu.

Kaleli, bölgesel kalkınma için işbirliği imkânlarını geliştirme adına yeni bir vizyon geliştirme çabasında olduklarını belirterek, bölgenin geleceğine umutla baktıklarını söyledi.

TÜRKONFED’de, Genel Sekreter Yardımcısı Erhan Arslan, Bölgesel Kalkınma Uzmanı Şeyda Dağlı, Sezin Yılmaz, Pelin Tuğut, Semrin Kaleli, Genel Başkan Süleyman Sönmez, SEDEFED Başkanı Emine Erdem, SAMSİAD Başkanı M. Akif Koçak, Şehnaz Dereli, Süleyman Kayalar, Genel Sekreter Arda Batu.