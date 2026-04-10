Gelecek Partisi Mecitözü İlçe Başkanı Mustafa Metin, Dünya Çorumlular Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Bekir Yalkan, Mecitözüler Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu ve Çorum Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Muzaffer Kara, Polis Haftası nedeniyle Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan’ı ziyaret ederek tebriklerini ve başarı dileklerini ilettiler.

Sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Valilik Özel Kalem Müdürü Mustafa Şenel ve Mecitözü İlçe Emniyet Amiri Sinan Döner’e de ziyaretlerde bulundular.