Çorum’un köklü markalarından Ganik Şekerleme, yıllara dayanan tecrübesini ve geleneksel lezzet anlayışını şimdi şehrin kalbinde, Bedesten’de vatandaşlarla buluşturuyor.

*** 1953 yılında İskilipli Şekerci Hacı Ali’nin temellerini attığı firma, bugün modern üretim altyapısı ve zengin ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin dört bir yanına ve yurt dışına ulaşan güçlü bir marka konumunda.

*** Kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışı, doğal ve özenle seçilen hammaddeleriyle dikkat çeken Ganik Şekerleme; süt reçelinden tahin helvasına, lokumdan reçel ve pekmeze kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle geleneksel tatları modern üretimle buluşturmaya devam ediyor.



BEDESTEN’DE ALIŞVERİŞ DEĞİL, DENEYİM BAŞLIYOR

*** Çorum Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan Bedesten’de kapılarını açan Ganik Şekerleme fabrika satış mağazası, klasik bir satış noktasının çok ötesinde bir deneyim sunuyor.

*** Mağazada kurulan mini tahin değirmeni sayesinde susamlar anlık olarak öğütülüyor; ortaya çıkan tahin ise müşterilere taze, sıcak ve en doğal haliyle sunuluyor. Bu özel uygulama, ziyaretçilere sadece bir ürün değil, üretim sürecinin en lezzetli anını yaşama fırsatı veriyor.

*** Öte yandan Ganik Şekerleme’nin en sevilen ürünlerinden kaymaklı lokum da bu mağazada günlük olarak hazırlanıyor. Ustaların maharetli ellerinde, yerinde sarılan lokumlar; tazeliği, kıvamı ve eşsiz aromasıyla daha tezgahtayken iştah kabartıyor.

ÜRETİCİDEN TÜKETİCİYE DOĞRUDAN LEZZET

*** Fabrika satış konseptiyle hizmet veren mağaza, ürünleri aracısız olarak tüketiciyle buluştururken, hem fiyat avantajı sağlıyor hem de maksimum tazelik sunuyor. Bu yönüyle Bedesten’deki mağaza, hem Çorum halkı hem de şehri ziyaret edenler için yeni bir cazibe noktası haline geliyor.

GELENEKTEN GELECEĞE UZANAN TATLI YOLCULUK

*** Kurulduğu günden bu yana kalite, güven ve lezzeti bir arada sunmayı ilke edinen Ganik Şekerleme, yeni mağazasıyla birlikte Çorum’un gastronomi kültürüne değer katmayı sürdürüyor.

*** Bedesten’de açılan bu özel mağaza, sadece alışveriş yapılacak bir nokta değil; aynı zamanda taze tahinin kokusunu duyabileceğiniz, lokumun en taze halini tadabileceğiniz, kısacası “lezzetin üretildiği anı” deneyimleyebileceğiniz bir adres olarak öne çıkıyor.

*** Ganik Şekerleme, “hayatın tatlı yüzü”nü şimdi Bedesten’de, herkesi bu eşsiz deneyime davet ediyor.

*** Ganik Şekerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sarıarslan, Bedesten’in Çorum için çok önemli bir mekân haline geldiğini belirterek, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, bu değerli eseri Çorum’a kazandırdığı için şükran borçlu olduklarını söyledi.