Kunduzhan Mahallesi Akpınar Caddesi’nde sık sık yaşanan “elektrik” kesintileri, başta esnaf olmak üzere yöre sakinlerini -deyimin tam anlamıyla- canından bezdirdi.

Bu konudaki şikayetlerini ÇORUM HABER’e ileten yurttaşlar, ne zaman yağmur yağsa bölgenin elektriğinin kesildiğini belirterek şu görüşleri ifade ettiler:

“Yağışlı havalarda resmen perişan oluyoruz. Elektrik gidip gidip geliyor. Bazı günler 10-15 kez elektrik kesildiği oluyor. Bozulmadık elektrikli cihazımız kalmadı. Yağmur yağacak diye elimiz yüreğimizde.”

“Durumu ilgililere bildiriyoruz, ekip geliyor, gerekli müdahaleyi yapıyor, ama bir süre sonra sorun yeniden başgösteriyor. Tahminimize göre, bölgeye enerji veren trafo eski. Özel şirket, trafoyu yenilemeye yanaşmıyor, o anlık arızayı gidermekle yetiniyor.”

“Akpınar Caddesi’nin işyeri sahipleri olarak, soruna köklü bir çözüm getirilmesini bekliyoruz.”