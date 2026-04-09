İl merkezi ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmeler ile tedarikçi firmaları bir araya getirmeyi hedefleyen programda, sürdürülebilir ticari ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Program, 17 Nisan Cumartesi günü saat 09.30 ile 17.00 arasında Anitta Hotel’de gerçekleştirilecek.

Programla ilgili bilgi veren Genç MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Agah Özküçükgöz, “Tedarikçi Günü programı ile amacımız, şehrimizde ve çevre illerde faaliyet gösteren işletmeler arasında güçlü, sürdürülebilir ve karşılıklı faydaya dayalı iş birlikleri oluşturmak. Günümüz iş dünyasında rekabet kadar iş birliğinin de büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Bu program sayesinde firmalarımızın yeni tedarikçilerle tanışmasını, mevcut iş ilişkilerini geliştirmesini ve ticari ağlarını genişletmesini hedefliyoruz. Çorum’un üretim gücünü daha da ileri taşımak için bu tür organizasyonları önemli bir fırsat olarak görüyor, tüm iş dünyasını bu buluşmaya davet ediyoruz.” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi