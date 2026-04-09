Yangın sonrası büyük mağduriyet yaşayan esnafa destek olmak amacıyla, valilik onaylı yardım kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında vatandaşların bağış yaparak zarar gören esnafa destek olması çağrısında bulunuldu.
“Destek ol, geleceğine umut ol” sloganıyla başlatılan kampanyada, yangından etkilenen esnafın yeniden ayağa kalkabilmesi hedefleniyor.
Yetkililer, kampanyaya katkı sağlamak isteyen vatandaşların aşağıdaki banka hesabı üzerinden bağış yapabileceğini belirterek dayanışma çağrısında bulundu:
Alıcı Adı: Hacı Saflı
IBAN: TR14 0006 4000 0015 1502 6533 33 (İş Bankası Çorum Şubesi)
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK