Uzun yılların birikimiyle hazırlanan “Seçme Metinler: Edebi Portreler ve Yazılar”, yazar Behçet Darğın imzasıyla yayımlandı. Eserde, Hermann Hesse, Dag Solstad, Orhan Pamuk, Elif Şafak, T. S. Eliot ve Isaac Asimov gibi dünya edebiyatının önde gelen isimleri, tarihsel ve sosyolojik bağlamlarıyla birlikte inceleniyor.

Kitap, yalnızca bir biyografi derlemesi olmanın ötesine geçerek, sanatçıların evrensel mirasına yönelik derinlikli bir analiz sunuyor. Eser hakkında değerlendirmede bulunan N. Ekin Akalan, Darğın’ın edebi dehaları tarihsel bir perspektifle ele aldığını vurgularken; Deniz Çifçi ise çalışmanın edebiyat ile sosyolojik düşünce arasındaki ilişkiyi görünür kılan önemli bir kaynak olduğunu ifade etti.



Yazarların yaratım süreçlerinden çalışma alışkanlıklarına, anadilin öneminden kişilik çözülmesine kadar geniş bir tematik çerçeve sunan eser, edebiyatseverlere çok katmanlı bir okuma imkânı sağlıyor.

Kitabın yazarı Behçet Darğın ise Türkiye’de edebiyat eleştirisinin mevcut durumuna dikkat çekerek, eleştiri kültürünün henüz kurumsal bir zemine oturmadığını belirtti. Darğın, “Türkiye’de kitap eleştirisi henüz kendi yolunu bulabilmiş değil. Sağlıklı bir eleştirel okuma için okuma biçimimizin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Darğın, kitabıyla uluslararası edebiyatı farklı bakış açılarıyla ele almayı amaçladığını belirterek, “Bu yazılar; okuru tek bir yazara mahkûm olmaktan kurtarıp, kendi özgün okuma yaklaşımını geliştirmesine katkı sunmayı hedefliyor” dedi.