Çorum’da “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında inşa edilecek 2 bin 867 konutun hak sahipleri, yarın Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılacağı kura çekim töreniyle belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında, Çorum’da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilecek 2 bin 867 sosyal konutun hak sahipleri, yarın saat 14.00’te Atatürk Spor Salonu’nda belirlenecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da katılması beklenen törende il merkezi ve ilçelerde inşa edilecek konutların sahipleri kurayla belli olacak.

Proje kapsamında Çorum il merkezinde inşa edilecek bin 200 konut için yapılan başvurulardan 12 bin 457’si geçerli sayıldı. Alaca ilçesinde inşa edilecek 300 konut için bin 139, Bayat ilçesinde inşa edilecek 200 konut için 282, İskilip ilçesinde inşa edilecek 300 konut için 730, Kargı ilçesinde inşa edilecek 63 konut için 439, Laçin’de inşa edilecek 26 konut için 32, Mecitözü ilçesinde inşa edlecek 28 konut için 538 Osmancık ilçesinde inşa edilecek 300 konut için 3 bin 492 başvuru, Sungurlu ilçesinde inşa edilecek 400 konut için 4 bin 218, Uğurludağ ilçesinde inşa edilecek 50 konut için 238 başvuru geçerli olarak kabul edildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı