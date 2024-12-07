Evinde aldığı 1-0’lık Erzurumspor mağlubiyetiyle 4 haftalık yenilmezlik serisi son bulan ve play-off potasındaki yerini de kaybeden Ahlatcı Çorum FK, bugün Manisa deplasmanında yeni bir çıkış başlatmak için galibiyet mücadelesi verecek.

Hafta başından beri Manisa FK maçına galibiyet parolasıyla hazırlanan Ahlatcı Çorum FK, son idmanını dün Manisa’da yaptı ve karşılaşma saatini beklemeye başladı. Zorlu maç öncesinde teknik direktör Serkan Özbalta tüm hesapları 3 puan üzerine yaparken, sarı kart cezalısı Atakan Akkaynak’ın yanı sıra tedavileri süren Suat Kaya, Loick Landre, Mehdi Boudjemaa, Ahmet Said Kıvanç ve Durel Avounou forma giyemeyecekler.

Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü ve Pendikspor galibiyetleri ile Esenler Erokspor beraberliğini kapsayan 4 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta iç sahada alınan 1-0’lık Erzurumspor mağlubiyetiyle son bulan Ahlatcı Çorum FK, bugün Manisa FK’yı yenerek hem Manisa’da ilk kez kazanmak, hem de yeni bir çıkış başlatmayı hedefliyor.

Ligde, 4-0’lık Ankara Keçiörengücü yenilgisinin ardından yine deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’e 3-2 yenilerek düşme hattına kadar inen, hafta içerisinde de Türkiye Kupası’nda 3.Lig ekibi Çorluspor’a deplasmanda 4-2 yenilerek elenen Manisa FK cephesinde de hedef mutlak galibiyet. Siyah-beyazlı ekip, kötü gidişe Ahlatcı Çorum FK’yı yenerek “dur” demenin hesaplarını yapıyor.

20 puanlı 10.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 17 puanla 17.sırada bulunan Manisa FK arasında bugün Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçta Tekirdağ bölgesi üst klasman hakemi Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Kemal Mavi ile Erzurum bölgesinden Ömer Lütfi Aydın yapacak. Gaziantep bölgesinden Abdullah Volkan Aydın da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.