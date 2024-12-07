Ahlatcı Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 15.hafta maçında konuk olacağı Manisa FK ile tarihinde 6.kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Manisa FK ile 3’ü 2.Lig’de, 2’si 1.Lig’de olmak üzere 3 kez karşılaştı. 2.Lig’de oynanan 3 maçı da Kazanan Manisa FK, Çorum temsilcisine 2019-2020 sezonunda, Çorum’da 2-0 üstünlük sağlarken, ikinci yarıdaki maç koronavirüs nedeniyle liglerin sonlandırılması üzerine oynanmadı.

2020-2021 Sezonunda Çorum’da oynanan maçı 3-1 kazanan Manisa FK ikinci yarıda sahasında da 1-0’lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.

Geçen sezon ise Manisa’da oynanan maç 2-2 biterken, Çorum’daki karşılaşmayı 4-3 kazanan Ahlatcı Çorum FK rakibini ilk kez yendi.