Profesyonel liglerdeki 13.sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar play-off hariç 428 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda 3’ü hükmen 186 galibiyet, 116 beraberlik, 126 yenilgi alırken, 674 puan topladılar. Rakip fileleri 613 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kalesinde ise 450 gol gördü.

Çorum temsilcisi, deplasmanda oynadığı 215 maçta ise 76 galibiyet, 59 beraberlik, 80 yenilgi aldı. 287 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK attığı 265 gole karşılık 248 gol yedi.

Kırmızı-siyahlı ekip sahasında çıktığı 213 karşılaşmada ise 110 galibiyet, 57 beraberlik, 46 yenilgi alıp 387 puan topladı. Rakip fileleri 348 kez havalandıran Ahlatcı Çorum FK kendi kalesinde 202 gole engel olamadı.