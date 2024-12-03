Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 14.hafta maçında sahasında Erzurumspor’a 1-0 yenilerek haftayı puansız kapatan Ahlatcı Çorum FK’da gözler Manisa FK maçına çevrildi. Kırmızı-siyahlı ekip 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı.
Saat 16.00’da tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, 17.00’de ise haftanın ilk antrenmanına başladılar. Haftanın ilk antrenmanı yenileme çalışması şeklinde geçti.
Ahlatcı Çorum FK bugün yapacağı idmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK arasında 7 Aralık Cumartesi günü Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maç 16.00’da başlayacak.
Editör: HABER MERKEZİ