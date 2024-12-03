Ligde, geride kalan 14 haftalık periyotta 5 galibiyet, 5 beraberlik, 4 yenilgi alarak 20 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, 16 gol atıp kalesinde 15 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı takım, 14 maçın 7’sini evinde, 7’isini deplasmanda oynarken, sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak hanesine 9 puan yazdırdı. Bu maçlarda sadece 5 gol atabilen Ahlatcı Çorum FK, kalesinde ise 6 gol gördü.

3 MAÇTA GOL ATAMADI

Ahlatcı Çorum FK, sahasında oynadığı maçlarda Gençlerbirliği ve Pendikspor’u 1-0’lık skorlarla yenerken, Alagöz Holding Iğdır FK ile 0-0, Sakaryaspor’la 1-1, Fatih Karagümrük’le 2-2 berabere kaldı. Çorum temsilcisi, Erzurumspor’a 1-0, Kocaelispor’a ise 2-0 yenildi.

EN AZ GOL ATTIĞI SEZON

Ahlatcı Çorum FK, profesyonel liglerde geçirdiği 13 sezon içerisinde, 14.haftalar itibariyle en az golü bu sezon attı. 14 maçta rakip fileleri 16 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım, en çok golü ise 2017-2018 ve 2020-2021 sezonlarında attı. Çorum ekibi bu iki sezonda da rakip fileleri 29’ar kez havalandırdı.

EVİNDE EN AZ GOL ATAN İKİNCİ TAKIM

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Fatih Karagümrük 19 golle evinde en çok gol atan takım olurken, 4 golle Pendikspor’un ardından 5 golle Ahlatcı Çorum FK en az gol atan ikinci takım durumunda. 3 gollü Yeni Malatyaspor zaten tüm maçlarını dışarıda oynuyor.

İÇ SAHADA EN KISIR SEZON

Ahlatcı Çorum FK, ilk 7 haftalar itibariyle sahasında en az golü de bu sezon attı. Kırmızı-siyahlı ekip, 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak 9 puanla tarihinin averajla en kötü performansına imza atarken, attığı 5 golle de evinde en az gol bulduğu sezonu geçiriyor.

ÖZBALTA DA ŞİKAYETÇİ

Ahlatcı Çorum FK’nın gol yollarında etkisiz kalması teknik direktör Serkan Özbalta’nın da en çok şikayetçi olduğu konuların başında geliyor. Özbalta, Erzurumspor’a 1-0 yenildikleri maçtan sonra yaptığı açıklamada çok gol kaçırdıklarını, bunun da canlarını yaktığını dile getirmişti.