Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi D Grubu’nda mücadele eden Çorum Gençlikspor, 5.hafta maçında konuk olduğu Kastamonu DSİ Spor’u 2 gol farkla yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini aldı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan maç oldukça çekişmeli geçti. İlk yarıda takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca 1.devre 19-19 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda da müthiş bir çekişme yaşandı. Çorum Gençlikspor 17 gol daha bulurken, Kastamonu DSİ Çorum filelerini 15 kez havalandırdı. Mücadele de Çorum Gençlikspor’un 36-34 üstünlüğü ile tamamlandı.

Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı da 43-27 kazanan Çorum Gençlikspor, bu sezon üçüncü galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltirken, Kastamonu DSİ Spor puansız olarak son sırada kaldı.

LİDERLİK MAÇI SİNOP’UN 30-31

Grupta, Kastamonu ESAN Akü Merkez Ortaokulu Spor Kulübü ile Sinopspor arasında oynanan maçta ise kazanan taraf konuk takım oldu. Sinopspor, güçlü rakibini 31-30 yenerek puanını 8’e yükselterek haftayı lider kapatırken, Kastamonu temsilcisi 6 puanda kaldı.

SON MAÇLAR 14 ARALIK’TA

Grupta son hafta maçları 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Çorum Gençlikspor lider Sinopspor’a konuk olurken, Kastamonu derbisinde ise ESAN Akü ile DSİ Spor karşılaşacak.

Editör: HABER MERKEZİ