Kadınlar Türkiye 2.Hentbol Ligi D Grubu’nda mücadele eden Çorum Gençlikspor, 5.hafta maçında konuk olduğu Kastamonu DSİ Spor’u 2 gol farkla yenerek bu sezon üçüncü galibiyetini aldı.

Kastamonu Merkez Spor Salonu’nda oynanan maç oldukça çekişmeli geçti. İlk yarıda takımlar birbirlerine üstünlük sağlayamayınca 1.devre 19-19 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda da müthiş bir çekişme yaşandı. Çorum Gençlikspor 17 gol daha bulurken, Kastamonu DSİ Çorum filelerini 15 kez havalandırdı. Mücadele de Çorum Gençlikspor’un 36-34 üstünlüğü ile tamamlandı.

Sezonun ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı da 43-27 kazanan Çorum Gençlikspor, bu sezon üçüncü galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltirken, Kastamonu DSİ Spor puansız olarak son sırada kaldı.

LİDERLİK MAÇI SİNOP’UN 30-31

Grupta, Kastamonu ESAN Akü Merkez Ortaokulu Spor Kulübü ile Sinopspor arasında oynanan maçta ise kazanan taraf konuk takım oldu. Sinopspor, güçlü rakibini 31-30 yenerek puanını 8’e yükselterek haftayı lider kapatırken, Kastamonu temsilcisi 6 puanda kaldı.

SON MAÇLAR 14 ARALIK’TA

Grupta son hafta maçları 14 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Çorum Gençlikspor lider Sinopspor’a konuk olurken, Kastamonu derbisinde ise ESAN Akü ile DSİ Spor karşılaşacak.