Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 14.haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın Manisa FK ile 7 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçta Tekirdağ bölgesi üst klasman hakemi Mehmet Ali Özer düdük çalacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak maçta Mehmet Ali Özer’in yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Kemal Mavi ile Erzurum bölgesinden Ömer Lütfi Aydın yapacak. Saat 16.00’da başlayacak maçta Gaziantep bölgesinden Abdullah Volkan Aydın da dördüncü hakem olarak görev alacak.

EN ÇOK ÇORUM’UN MAÇINI YÖNETTİ

Orta hakem Mehmet Ali Özer, kariyerinde en çok Çorum FK’nın maçını yönetti. Çorum temsilcisi, Mehmet Ali Özer’in yönettiği 7 maçta da yenilgi yüzü görmezken, 2 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Ahlatcı Çorum FK, Mehmet Ali Özer’in yönettiği maçlardaki galibiyetlerini önceki sezon sahasında İnegölspor’u 2-0, geçen sezon da deplasmanda Keçiörengücü’nü 2-1 yenerek aldı.

Ahlatcı Çorum FK, bu sezon Mehmet Ali Özer’in yönettiği maçta Bandırmaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalırken, 2017-2018 sezonunda deplasmanda 1461 Trabzon’la 3-3, 2021-2022 sezonunda, deplasmanda Somaspor’la 1-1, 2023-2024 sezonunda Bandırmaspor’la 0-0, yine 2023-2024 sezonunda Şanlıurfaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Bu maçlarda Ahlatcı Çorum FK’lı futbolcular 19 sarı, 2 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 12 sarı kart gördü.

MANİSA İKİDE İKİ YAPTI

Mehmet Ali Özer, Manisa FK’nın ise geçen sezon olmak üzere 2 maçını yönetti. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda sahasında Kocaelispor, deplasmanda da Erzurumspor’u 2-1’lık skorlarla yendi. Bu maçlarda Manisa FK’lı futbolcular 6, rakip takım oyuncuları ise 3 sarı kart gördü.

BERABERLİK DAHA ÇOK

Mehmet Ali Özer, hakemlik kariyerinde bugüne kadar BAL, 1.Lig, 2.Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası’nda olmak üzere 93 maçta düdük çaldı. Bu maçların 32’isini ev sahibi takımlar, 28’ini deplasman takımları kazanırken, 33 karşılaşma berabere bitti. 1 karşılaşma ise tarafsız sahada oynandı.