Gazetemizin dünkü sayısında ve internet haber sitesinde, “Buick’i Belediye satın aldı” başlıklı haberde, haber kaynağı kişinin bilgi yanlışına dayalı olarak bir isim hatası yapılmıştır.

Buick aracın imar avantajı karşılığı Belediye’ye rüşvet olarak verildiği yolundaki “gerçek dışı” iddiada adı geçen aile “Haboğlu” değil “Hamoğlu”dur.

Üstelik aracın, Çorum’un saygın şahsiyetlerinden, sanayici merhum Halit Hamoğlu tarafından Belediye’ye hibe edilmesinin söz konusu olmadığı, Belediyece satın alındığı, Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz tarafından açıklanmıştır.

Dürüstlüğü ve devlet ciddiyeti ile nam salmış, Çorum’a 16 yıl şanla-şerefle hizmet etmiş merhum Belediye Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu gibi tarihe malolmuş şahsiyetleri ve yine bu Çorum’un saygın sülalelerini, şahsiyetlerini zan altında bırakacak, manevi hatıralarına toz zerresi kadar bile olsa leke düşürecek iddia-dedikodu-ithamları siyaseten kullanmaya kalkışacak olanların da, ağızlarından çıkacak sözleri ciddiyetle, sorumluluk bilinciyle tartıp değerlendirmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Atalarımız, “açtırma kutuyu, söyletme kötüyü” demişler.

Ona göre.

ÇORUM HABER