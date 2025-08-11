Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin yerin 11 kilometre derinliğinde olduğunu açıkladı.

Deprem, Balıkesir merkezin yanı sıra İzmir, Kütahya, Yalova, İstanbul, Manisa, Uşak, Aydın, Eskişehir, Sakarya Yalova ve Tekirdağ'da da hissedildi.

Depremin ardından 237 artçı sarsıntı yaşandı.

Sındırgı'da çöken bir binanın enkazında kalan 6 kişi kurtarıldı.

Enkazdan kurtarılan 81 yaşındaki vatandaş tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bölgede 12'si metruk toplam 16 binanın yıkıldığı, yaralanan 29 vatandaştan durumu ağır olan kimsenin bulanmadığı bildirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde 13 binanın ağır hasar aldığını açıkladı.

61 binada az hasar olduğunu belirten Bakan Kurum, "Çalışmalarımızı en hızlı şekilde tamamlayıp, şehrimiz ve milletimiz için ne gerekiyorsa yapacağız. Daha önceki afetlerde olduğu gibi burada da vatandaşımızın yanında olacağız." dedi.

10 YARALININ TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın ardından sözü Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aldı.

Depremin ardından hastanelere 52 başvuru olduğunu söyleyen Memişoğlu, "29 yaralı tedavi altına alındı. Bunlardan 19'u taburcu edilirken, hastanemizde 10 yaralının tedavisi devam ediyor. Durumları iyi." dedi.