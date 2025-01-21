Mali Müşavir Türkay Yücel’in annesi psikolojik danışman Banu Özdil Yücel’in kayınvalidesi Naciye Yücel (85) bugün öğle saatlerinde tedavi görmekte olduğu Çorum Özel Hastanesi’nde çoklu organ yetmezliği nedeni ile hayatını kaybetti.
Merhum İsmet Yücel’in eşi, Türkay, Gülay ve Tülay Yücel’in anneleri Naciye Yücel’in cenazesi yarın (22 Ocak Çarşamba) Akşemseddin Cami’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
Çorum Haber, merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: RIFAT KARA