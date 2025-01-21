Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sorumlulardan hesap sorulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan ve 66 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasına ilişkin "Bugün acımız büyük. Maalesef Bolu'da bir otelde çıkan yangında vefat eden ve yaralanan kardeşlerimiz oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yangın felaketinin hemen ardından İçişleri, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ile Kültür ve Turizm bakanlarımızı Bolu'ya gönderdik. Yangında soğutma çalışmaları başlamış yangının çıkış nedeniyle ilgili idari ve adli tahkikat başlatılmıştır. Bu kapsamda 6 Cumhuriyet Savcımız ve bilirkişi heyeti görevlendirilmitir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumlulardan hesap sorulması için gereken her türlü adım atılacaktır, atılmaktadır. Hepimiz büyük bir hüznü yaşıyoruz. Bugün sizinle uzun uzun sohbet etmek isterdim ama acımız büyük, yürek yangınımız çok ama çok büyük."

Editör: Haber Merkezi