Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 yılında 3.000 TL olarak belirlenen ikramiyelerin artırılması gündemde. Uzman görüşleri ve yapılan açıklamalar, emeklilerin bayramlarda daha yüksek ödemeler alabileceğini işaret ediyor. İşte detaylar:

2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Uzman isim Faruk Erdem, bayram ikramiyelerinin 4.000-5.000 TL arasında bir seviyeye çıkarılmasının planlandığını belirtti. Kesin rakamın ise bayram öncesinde açıklanması bekleniyor

2024 İkramiye Tutarı: 3.000 TL

2025 Beklenen İkramiye Tutarı: 4.000 - 5.000 TL

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

Ramazan Bayramı İkramiyesi

Bayram Tarihi: 30 Mart - 1 Nisan 2025

Ödeme Tarihi: 24-28 Mart 2025

Kurban Bayramı İkramiyesi

Bayram Tarihi: 6-9 Haziran 2025

Ödeme Tarihi: 2-5 Haziran 2025

Emekliler İçin Temmuz Zammı ve Toplu Sözleşme Süreci

Temmuz Zammı: Memur emeklileri: 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri: 17-26 Temmuz 2025:

SSK emeklileri: 25-28 Temmuz 2025: Bağ-Kur emeklileri