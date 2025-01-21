Emekli bayram ikramiyeleri, 2025 yılı Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. 2024 yılında 3.000 TL olarak belirlenen ikramiyelerin artırılması gündemde. Uzman görüşleri ve yapılan açıklamalar, emeklilerin bayramlarda daha yüksek ödemeler alabileceğini işaret ediyor. İşte detaylar:
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?
Uzman isim Faruk Erdem, bayram ikramiyelerinin 4.000-5.000 TL arasında bir seviyeye çıkarılmasının planlandığını belirtti. Kesin rakamın ise bayram öncesinde açıklanması bekleniyor
2024 İkramiye Tutarı: 3.000 TL
2025 Beklenen İkramiye Tutarı: 4.000 - 5.000 TL
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
Ramazan Bayramı İkramiyesi
Bayram Tarihi: 30 Mart - 1 Nisan 2025
Ödeme Tarihi: 24-28 Mart 2025
Kurban Bayramı İkramiyesi
Bayram Tarihi: 6-9 Haziran 2025
Ödeme Tarihi: 2-5 Haziran 2025
Emekliler İçin Temmuz Zammı ve Toplu Sözleşme Süreci
Temmuz Zammı: Memur emeklileri: 1-5 Temmuz 2025 tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: 17-26 Temmuz 2025:
SSK emeklileri: 25-28 Temmuz 2025: Bağ-Kur emeklileri