Farklı okullarda matematik öğretmenliği yapan 70 yaşındaki Karabudak, 2000 yılında emekliye ayrıldı.

Çocukluğu babasına ait saat tamir atölyesinde geçen Karabudak, emekli olduktan sonra vaktini değerlendirmek için saat tamir atölyesi kurmaya karar verdi.

Bozuk saatleri onarmayı seven, askerlik ve öğretmenlik yıllarında da çevresindekilerin saatlerini tamir eden Karabudak, evinin altında yer alan dükkanı saat tamir atölyesine çevirdi.

Burada bir yandan sevdiği bir işle uğraşan Karabudak, diğer yandan da gün içinde kendisini ziyarete gelen dostlarını misafir ediyor.

Bozulan kol, masa, duvar, hatta antika saatleri tamir eden Karabudak, babasından devraldığı mesleği 9 metrekarelik dükkanda 25 yıldır sürdürmenin gururunu yaşıyor.

- "Saat tamirciliği matematik problemi çözmeye benziyor"

Karabudak, AA muhabirine, insanların emekli olduktan sonra da çalışıp üretmesi gerektiğine inandığını, bu nedenle emekli olduktan sonra baba mesleği saatçiliğe yöneldiğini söyledi.

Saat tamir etmeyi bir matematik problemini çözmeye benzeten Karabudak, "Bu meslek aslında bir terapi mesleği. İnsan emekli olduktan sonra bir şeyle meşgul olmalı. Ölüm gelene kadar tarla, bahçe ve meslek gruplarından biriyle haşır neşir olması, onun hayatına güzellikler katmakta." dedi.

Branşı olan matematiğin insana doğru ve mantıklı düşünmeyi öğrettiğini dile getiren Karabudak, "Bu işte ise biraz da el becerisi gerekiyor. Ustanın saatteki problemi çözme adına alternatifleri de değerlendirmesi lazım. Saati dikkatli şekilde sökerse toplaması da o nispette pratik olur. Bu da bir matematik probleminin çözümüne benzer." ifadesini kullandı.

Saat kullanımının yaygın olmasına karşın tamirciliğinin unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer aldığına dikkati çeken Karabudak, yetiştirecek çırak bulamadıklarını belirtti.

Karabudak, şunları kaydetti:

"Her ne kadar elektronik, dijital saatler yaygınlaşsa da cep telefonları olsa da vatandaşlar saat kullanma alışkanlığını sürdürüyor. İş yoğunluğu da mevcut. İş bilen, çalışacak insanlara ihtiyaç var. 30-40 yaşlarından sonra vatandaş eski mekanik saatleri takıyor. Daha çok genç kuşak, ilkokuldan sonrakiler modern saatlere yatkın."

Bozulan saatlerini yıllardır Karabudak'a tamir ettiren Mustafa Taşıran ise Karabudak'ın ustalığından memnun olduğunu vurgulayarak, "Ankara'da saatim bozuldu, pilini değiştirmek için saatçiye gittim. Saatçi kapağını takamadı ama Abdullah usta sağ olsun, kapağını yaptı." diye konuştu.