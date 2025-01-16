Araştırmacı Gazeteci Uğur Mumcu Çorum’da düzenlenen etkinliklerle anılacak.

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara-Bahçelievler'deki evinin önünde bombalı saldırı sonucu hunharca katledilen Araştırmacı- Gazeteci Yazar Uğur Mumcu, ölümünün 32. Yıldönümünde Cumhuriyet Halk Partisi Mecitözü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bir toplantıda anılacak.

24 Ocak 2025 Cuma günü saat 14.00'de Mecitözü Belediye Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek olan Uğur Mumcu ve Demokrasi Konferansına konuşmacı olarak Avukat Sadık Eral katılacak.

CHP Mecitözü İlçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; tüm Çorumlular, ilçede gerçekleştirilecek Uğur Mumcu Demokrasi Konferansına davet edildi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ