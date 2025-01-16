Çorum Belediyesi'nin en yatırımcı birimlerinden olan Fen İşleri Müdürlüğü görevine yeni atama yapıldı.

Fen İşleri Müdürü Muhammet Şirin’in Sungurlu Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmasının ardından boşalan müdürlüğe ayın birimde çalışan İnşaat Mühendisi Yunus Emre Bölükbaşı getirildi.

Saadet Partisi Genel Merkez Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi hemşehrimiz Ahmet Bölükbaşı’nın oğlu, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaşı’nın yeğeni olan Yunus Emre Bölükbaşı’nın görevlendirme yazısının tebliğ edildiği öğrenildi.

Editör: SELDA FINDIK