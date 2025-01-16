Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Çorum Şubesi genel kurulu geçtiğimiz Pazar günü Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda divanın seçiminin ardından Kurucu Başkan Abdullah Yılmaz açılış konuşması yaptı.

Çorum’da geçtiğimiz Ağustos ayında kurulan TEMUD’un vizyon ve misyonunu anlatan Yılmaz hem emekli olan hem de görevi devam eden uzman erbaşların haklarını savunarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için ilgililerle görüşmeler yapacaklarını vurguladı.

2847 Sayılı Kanun uyarınca kurulan derneğe bugüne kadar her anlamda destek olan ÇESOB Başkanı Recep Gür ve TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici’ye teşekkür eden Yılmaz konuşmasında şunları söyledi; “Derneğimiz kamu yararına faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur. Faaliyet alanı olarak; TSK'da görev yapıp emekli olan, maluliyet nedeniyle ayrılan uzman çavuşlarımız ile görevi esnasında şehit olan meslektaşlarımızın dul ve yetimleri ile gazilik unvanı kazanmış kıymetli meslektaşlarımızın sosyal kültürel ve hukuki ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla kurulmuştur.



Buradan hareketle amacımız, Cumhuriyetimizin kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze, laik demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine bağlı kalarak, Vatan, ulus ve bayrak sevgisini yüceltmek, çalışmalarımızı Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yürütmek, Dernek mensuplarının birlik beraberlik, sevgi saygı ve dayanışmalarını sağlamak, Dernek üyelerinin sorunlarının çözümü için gerekli yasal ve idari girişimlerde bulunmaktır. 1986 yılında başlayan mücadelemiz devam etmektedir. İleriye dönük düşünülmeden alelade hazırlanan 3269 sayılı kanun süreç içerisinde birçok sorunu beraberinde getirmiş, sorunlar çığ gibi büyüyerek içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Terörle mücadeleye büyük katkı sağlayan uzman çavuşların tabi olduğu 3269 sayılı kanun yeniden ele alınarak düzenlenmelidir.

26 Mayıs 2024 tarihinden itibaren yeni bir sayfa açılmış ve ülke genelinde örgütlenerek eskimiş ve yürütülemez hale gelen 3269 sayılı uzman erbaş kanunun yeniden düzenlenerek yürütülebilir hale getirmek için mücadelemizde artık sizlerle beraber daha güçlü olacaktır. Vizyonumuz kısa vadede başta emeklilerimiz olmak üzere 3269 sayılı kanuna tabi görev yapıp emekli olan personelimizin refah düzeyini yükseltecek yasal düzenlemeleri hazırlayarak genel merkeze iletmektir. Hala görevde bulunan meslektaşlarımızın statü olarak daha iyi seviyelerde, daha profesyonel anlamda görev yapmalarını sağlamak maksadıyla tüm şubelerimizin görüşünü de alarak ortak bir fikir birliği oluşturup çözüm önerilerini üretmek ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için yetkili mercilerle görüşmek. Derneğimizin finansal anlamda ayakta durabilmesi, devamlılığını sürdürebilmesi maksadıyla dernek adına oluşturulacak kaynakların fizibilite çalışmalarını yapmak ve genel merkeze sunmak ÇORUM şubesinin vizyonu olacaktır. Bu vesile ile; Türkiye genelinde kurulacak şubelerimiz ile birlikte kamu yararına çalışan bir dernek olmanın avantajlarından yararlanarak kısa adı TEMUD olan Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğini daha ileri seviyelere getirmek hedefimiz olacaktır” dedi.

Gazi uzman erbaşları ve şehit ailelerini de bünyesinde toplayan derneğin halen 50 üyesinin olduğu belirtilen kongrede dernek merkezinin ise Orman Dairesi yanındaki Birlik Apartmanı’nda yer aldığı vurgulandı.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada Abdullah Yılmaz başkanlığında oluşan TEMUD Şube Yönetim Kurulu’nda Yakup Hançerli (Başkan Yardımcısı), Rafet Borucu (Sekreter), Yüksel Savur (Sayman) ve üye Hasan Baş yer aldı.

Genel kurula TEMUD Genel Başkanı Ali Tilkici, dernek üyeleri ve davetliler de katıldı.