Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden hayvan pazarlarının kapatılmasına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Çorum’da ve çevre illerde şap hastalığının görülmesi nedeniyle tedbir amaçlı hayvan pazarlarının kapatıldığına, şap hastalığının yayılmasını önlemek ve mihrakların kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlamak amacıyla, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. Maddesi ile Şap Hastalığının Kontrolüne İlişkin Yönetmelik kapsamında gerekli kararların alındığına dikkat çekildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede, 14.01.2025 tarih ve 2025/01 sayılı karar doğrultusunda, Çorum il merkezi ve tüm ilçelerde bulunan hayvan pazarlarının, 14.01.2025 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar tedbiren kapatılmasına karar verilmiştir.

Şap hastalığı; özellikle çift tırnaklı hayvanlar arasında hızla yayılan ve hayvancılık sektörü üzerinde ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen bir hastalık olup, alınan bu tedbirler, hem hayvan sağlığının korunması hem de ekonomik zararların önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Vatandaşların şap hastalığı ile ilgili mücadelede alınan kararlara hassasiyetle uymaları, hayvan hareketlerinde dikkatli olmaları ve olası şüpheli durumları en kısa sürede İl Müdürlüğümüze veya İlçe Müdürlüklerimize bildirmeleri gerekmektedir. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak; üreticilere ve hayvan yetiştiricilerine duyarlılıkları için teşekkür ediyoruz.

Hastalığın kontrol altına alınması için yapılan çalışmalara tüm paydaşların destek vermesi oldukça önemlidir. Alınan tedbirler geçici olup, hastalığın yayılımının önlenmesiyle birlikte hayvan pazarları yeniden hizmete açılacaktır.”

Editör: HABER MERKEZİ