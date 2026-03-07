Çorum’da Laçin ilçesine bağlı Çamlıca Köyü nüfusuna kayıtlı 43 yaşındaki Hasan Özdilli, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Çorum’da As Oto Yedek Parça işyerinde çalışan 2 çocuk babası Özdilli’den bir süre haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek istedi. Yapılan kontrol sırasında Hasan Özdilli’nin evinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk değerlendirmelere göre genç yaşta hayatını kaybeden Özdilli’nin kalp krizi geçirmiş olabileceği tahmin ediliyor.

Olayın ardından yetkililere haber verilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Hasan Özdilli’nin ani ölümü ailesi, yakınları ve çalışma arkadaşları arasında büyük üzüntüye neden oldu.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ