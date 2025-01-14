Çorum'da yaşayan görme engelli Suat Dağ (43) ve Kayseri'de yüzde 95 görme engelli Fatma Dağ (49) birbirinin sesinden etkilenip aşık oldu. 1,5 yıl önce tanışan çift, evlenip Kayseri'de yaşamaya başladı. Mutlu bir evliliklerinin olduğunu belirten Fatma Dağ, "30 yıldır görme engelliyim, yüzde 5 görüyorum. Eşimi yolda, yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş" dedi.

2 yıl önce kamu kurumundan emekli olan Suat Dağ, ise "Evliyim, mutluyum. Küçük kardeşim de görme engelli, İstanbul'da öğretmenlik yapıyor. Her engelin zorluğu olduğu gibi görmemenin de kendine göre birtakım zorlukları var. Doğuştan olduğu için körler okullarında okuduk. Yurtlarda kaldık. 15,5 yıl çalışma hayatım oldu. Kendimizi ona göre yetiştirdik. Hayatımızı ona göre sistemleştirdik. En nihayetinde 6 Aralık 2024 Cuma günü itibarıyla da yanımda bulunan Fatma Hanım ile hayatımı birleştirdim" diye konuştu.

"SEVGİM ANBEAN ARTIYOR"

Eşiyle sosyal medya grubunda tanıştıklarını söyleyen Suat Dağ, "Önce grupta sohbet ettik. Daha sonra sohbetimizi özele indirgedik. Aradan biraz zaman geçince Kayseri'ye geldim. Kayseri'de görüştük. Bir süre sonra isteme, söz ve nişan faslı oldu. Hayatımızı birleştirdik. Kendisini çok seviyorum. Ona karşı olan sevgim anbean çoğalmakta." ifadelerini kullandı.

'AİLEM, '2 GÖRME ENGELLİ NASIL YAPACAKSINIZ' DEDİ'

Fatma Dağ ise 1994 yılında kalp ameliyatında doktor hatasından dolayı gözlerini kaybettiğini söyleyerek, "30 yıldır görme engelliyim. Çok çıkmaza düştüm. Mücadele ettim. Çok zorlandım ve acılar çektim. Hamdolsun bu günlere geldik. Eşimi yolda, 'Sağa dön, sola dön, araç var' diye yönlendirebiliyorum. Sosyal medyada bir grubum vardı. Kendisini gruba aldım. Orada sesimi duyunca beni beğenmiş. Ben de onu çok sevdim. Sesi çok güzeldi, yüreği daha güzelmiş. Kendisi merhametli. Beni hiç incitmiyor. Bazen ben ona sert çıkabiliyorum ama o bana hiç yükselmiyor. Sağ olsun bana hiç kızmıyor. Önce saygı, sonra sevgi. Kendisini aileme zor kabul ettirdim. Ailem, '2 görme engelli nasıl yapacaksınız?' dediler. Sonunda başardık. Görme engeli ve diğer engeli olanlar başarır. Azmetmek lazım" dedi.