Dünyada 40’ın üzerinde ülkede sahnelenen ve ‘21. yüzyılın en çok sahnelenmeye aday oyunu olan Tuncer Cücenoğlu imzalı ‘ÇIĞ’ bu defa Makedonya’da.

Üsküp Türk Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başlayan oyunu Makedon tiyatrosunun en önemli yönetmenlerinden olan Natasha Poplavska yönetti. 30 Nisan’da prömiyer yapan oyunda Ziba Radonçiç, Selpin Kerim, Ebru Musli, Din İbrahim, Suzan Akbelge, Burhanedin İbrahim, Cenap Samet, Slegyana Vusoseviç, Yetkin Sezair, İnes Radonçiç, Emine Halil, Aksel Memed ve Naciye Koç rol alıyor.

Hemşehrimiz Cücenoğlu’nun 80. yılına ithaf edilen “Çığ”, Tuncer Cücenoğlu’nun Makedonya’da sahnelenen 4. oyunu. Cücenoğlu, ilk kez 1988 yılında Makedonya’da sahnelenen “Kadıncıklar” oyunu ile kendi ülkesinin sınırları dışına çıkmış ve bugün Türk Tiyatrosu’nu tek başına Dünyaya taşıyan uluslararası çapta en önemli Türk oyun yazarımız oldu.