AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, 31 Mart tarihinde seçilen İl Genel Meclisi üyeleri ile biraraya gelmek üzere yaptığı ziyaret öncesinde İl Özel İdaresi birim müdürleriyle buluştu.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak ve Özel İdare birim müdürleri ile buluşan Milletvekili Ahlatcı, yürütülen çalışmaların niteliğini daha da artırmak ve hayata geçirilecek projeleri güçlendirmek için yeni projeksiyonlar üzerine fikir alışverişinde bulundu.



Milletvekili Ahlatcı düzenlenen toplantı ile ilgili; “Toplantıda, köylerimizin karşılaştığı tüm talepleri masaya yatırdık ve acil yapılması gereken hizmetleri brifing olarak sunduk. Özel idare tam kadro olarak bilgi paylaşımı yaptı ve köy taleplerinin görüşlerini istişare ettik. Amacımız, köylerimizin en iyi hizmetleri alması için gerekli çalışmaları değerlendirmek ve en iyi imkanları sağlamak adına özveriyle çalışmaktır. Halkımızın refahı ve mutluluğu için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” açıklaması yaptı.

İl Özel İdaresi araç filosuna kazandırılan 2 adet kombine sathi kaplama, 1 adet çöp konteyner yıkama ve 1 adet çöp transfer römorkunu inceleyen Ahlatcı daha sonra ise İl Genel Meclisi Başkanı Temur’u ziyaret etti. Milletvekili Ahlatcı ayrıca AK Parti, CHP ve MHP İl Genel Meclisi Grup Toplantılarını da ayrı ayrı ziyaret ederek yeni seçilen üyelere görevlerinde başarı dileklerini iletti.