Gerçekleşen ziyarette, Çorum’un köklü tarihi geçmişi, zengin kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle turizm açısından önemli bir cazibe merkezi olduğuna dikkat çekildi.

Vali Ali Çalgan, yaptığı değerlendirmede ilin kültürel ve tarihi değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtılması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. Çalgan, “İlimizin kültürel ve tarihi mirasını korumak, geliştirmek ve dünyaya tanıtmak için turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. 50. Turizm Haftası vesilesiyle, ilimizin ve ülkemizin turizm alanında daha ileriye gitmesine katkı sağlayan tüm kurumlarımızın ve turizm çalışanlarımızın haftasını kutluyor, çalışmalarında kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.

