Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy 19. Sokak’ta yaşayan Songül Ü.’den (43) uzun süre haber alamayan yakınları, kadının evine gitti. İçeri giren yakınları, Songül Ü.’yü hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırılan Songül Ü., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Songül Ü.’nün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.